Mirantis adquiere la división de negocio de Docker. [ENG]

En un movimiento esperado, Mirantis anunció hoy (13 de noviembre) que está adquiriendo la unidad empresarial de Docker, una de las piezas más lucrativas de Docker Inc. Si bien las tecnologías de Docker han sido fundamentales para la transformación digital de las empresas y de la industria de TI en general, Docker Inc no ha sabido rentabilizar esta revolución. La compañía trató de introducir un nuevo CEO para esta tarea, pero no ha funcionado como se esperaba.