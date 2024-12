«Mírame» y mi primer ataque DDoS

La primera propuesta de Ley Omnibus de Menéame ha traído dos consecuencias que paso a comentar. Por un lado, a algún usuario majete no le ha parecido bien la propuesta y el mismo día 29 nos lanzó un ataque DDoS. Yo me acabo de enterar esta mañana cuando me avisaron que el blog iba muy lento. Nos estaba mandando de dos IPs unas 500 conexiones...