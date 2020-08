Ministerio de Sanidad: ¿El test del covid es fiable?

Pregunta número 6: No existen por el momento grandes estudios de validación. Los resultados obtenidos muestran que el test tiene alta sensibilidad y especificidad (mayores al 80%), es decir detecta bastante bien el contacto con el virus. Es importante que tenga en cuenta que medir el contacto con el coronavirus no es suficiente para diagnosticar COVID19 y tampoco nos dice si usted es o no contagioso en este momento.