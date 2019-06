Miguel Hernández murió, no lo mataron

Antonio Luis Baena Tocón no formó parte, entre 1939 y 1943, del Juzgado Especial de Prensa. Esta organización franquista no fue la encargada de perseguir y depurar a quienes hubieran escrito en medios de comunicación durante la República, régimen que, por cierto, no fue destruido por el golpismo nacionalista y militar de Franco, durante tres años de guerra colonial en suelo español, sino que cayó por su propio peso para que Franco pudiera preparar el camino a la democracia. Baena Tocón no se encargó de confeccionar una lista negra de escritores