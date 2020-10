Miguel Delibes: el hombre y la tierra

Delibes no pretende imponer su criterio, sino hacer pensar. No argumenta, porque no trata de convencer. Por el contrario, mueve los ánimos y agita las conciencias de sus lectores. Escritor sumamente arraigado en su tierra, son los valores humanos de sus textos los que han hecho de él un escritor universal. Su fondo humanista ha calado en su obra, prevaleciendo la preocupación por el hombre; la defensa del individuo en armonía con la naturaleza; la condena de los convencionalismos sociales, de la intolerancia, de la incomunicación…