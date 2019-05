Microsoft resucita las utilidades "PowerToys" como un proyecto de código abierto para Windows 10 [ENG]

Si el nombre no significa nada para ti, probablemente no eras un usuario de Windows 95, pero si esta era tu era informática, recordarás haber jugueteado con TweakUI, Send to X, QuickRes y muchas otras utilidades deliciosas. Por el momento, se está trabajando en dos herramientas: Maximizar al nuevo widget de escritorio y la guía abreviada de teclas de Windows, pero se está considerando la posibilidad de lanzar otras diez más este verano.