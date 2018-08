Microsoft Managed Desktop: así podría convertirse Windows en un sistema operativo de pago mensual

Microsoft Managed Desktop es un nuevo producto DaaS (Desktop as a Service) mediante el cual Microsoft te “alquila” su sistema operativo a cambio de un pago periódico durante el cual puedes utilizarlo sin restricciones. La compañía se encarga por su parte de todo, de las actualizaciones, del mantenimiento, etc... De esta manera, Windows dejaría de ser un sistema operativo personal y pasaría a ser meramente un servicio, algo que no es nuestro pero que podemos utilizar.