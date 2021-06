Microsoft Irlanda: gana 300 mil millones pero no paga impuestos

La subsidiaria irlandesa de Microsoft obtuvo una ganancia de 315 mil millones de dólares el año pasado, pero no pagó impuestos corporativos, ya que, a efectos fiscales, es "residente" en las Bermudas. La compañía, Microsoft Round Island One, registró ganancias el año pasado equivalentes a las tres cuartas partes del producto interno bruto (PIB) de Irlanda, a pesar de no tener ningún empleado registrado en el país.