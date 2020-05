Microsoft Edge estará disponible en Linux antes de que acabe 2020

Y una vez más, quién te ha visto y quién te ve, Microsoft. La empresa de Redmond lleva tiempo reforzando ese idilio con Linux y el Open Source y el último anuncio es especialmente significativo: su navegador Microsoft Edge basado en Chromium llegará a Linux. Lo hará en algún momento de 2020, tal y como la empresa ha confirmado durante la conferencia "State of the Browser". En ella, aunque no daban más detalles específicos de esa versión, si se aseguraba que este navegador estará disponible para este sistema operativo a corto plazo.