Os voy a contar mi no-strike.

¿Cómo? Pues sencillo:

No voy por ahí insultando a todo usuario@ que voy encontrando en la red. No voy buscando bronca dialéctica. Me dedico a subir artículos o noticias que considero interesantes, dejándo a la elección de los usuarios si vale o no la pena. Tengo amigados usuarios completamente opuestos ideológicamente a mi con los que es un placer hablar de cualquier cosa. Porque en esta web la política no es todo. ¿Sube artículos interesantes? Tiene mi voto y mi amistad. Luego si nos cascamos un negativo, pues tan amigos.

Me dedico a hacer el gamba; también. Me encanta trolear trolls. Es divertido de cojones.

Me he comido penalizaciones que pertocan por usar mal mi voto. Y no considero que la STASI me esté penalizando. Soy mayorcito para asumir cuando lo hago mal.

Quizás la clave en este sitio es no creerse un Rambo ideológico en misión especial de defensa con el último armamento americano.

Quizás.