El método Ignacio González para mandar a los jueces “a tomar por culo”

No hay nada más sincero que un político corrupto hablando en confianza, cuando cree que no está siendo escuchado. Un análisis de los pinchazos telefónicos del expresidente de la Comunidad de Madrid. El hoy encarcelado Ignacio González no podía ser más claro en esta grabación que se produjo el pasado 22 de noviembre: tenemos el Gobierno, tenemos el Ministerio de Justicia y tenemos a un juez que podemos a mandar “a tomar por culo”.