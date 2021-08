Metatrans Apps presenta su propio repositorio F-Droid [inglés]

Me gustaría compartir con vosotros nuestra historia sobre el descubrimiento del mundo F-Droid y dar nuestro primer paso hacia él poniendo nuestras aplicaciones a disposición de los usuarios y clientes de F-Droid. Soy desarrollador y he comenzado con la creación del juego Chess Art for Kids y luego con el tiempo hemos ampliado nuestra cartera con 8 aplicaciones adicionales, principalmente juegos educativos y aplicaciones de ajedrez. Así que ahora tenemos nueve juegos y aplicaciones gratuitas en total