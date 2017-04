Metanálisis socava el mito de que las emociones negativas pueden causar cáncer

Otro estudio más que no encuentra correlación alguna entre emociones (en este caso, depresión) y cáncer. Las propuestas pseudocientíficas de la bioneuroemoción y similares han recibido una mala noticia: otro metanálisis (un estudio de decenas de estudios) ha vuelto a sugerir que no existe relación entre emociones negativas y cáncer. Es decir, que pensar positivamente no nos protege contra el cáncer.