La mesa de mezclas que utilizó Pink Floyd en "The Dark Side of the Moon", a subasta

Entonces llegó 1972 y se alinearon los astros. Pink Floyd, una banda que ya era conocida por su exigencia técnica y su afán de exprimir al máximo la labor de los ingenieros de sonido y el equipamiento disponible, se presentó en Abbey Road junto con el productor Alan Parsons para grabar The Dark Side of the Moon, su octavo álbum de estudio. Resultó ser uno de los más vendidos de la historia, el que más tiempo ha permanecido en listas, y sobre todo, uno de los más influyentes en la historia del rock.