La Mesa del Congreso frena la triquiñuela legal de Sánchez para eliminar el veto del Senado

La Mesa del Congreso ha decidido no admitir la triquiñuela legal del Grupo Socialista para eliminar el veto del Senado a los presupuestos. En una reunión de dos horas y media, la mayoría de PP y Ciudadanos han decidido no admitir la enmienda presentada a una Ley sobre violencia de género el miércoles a última hora de la tarde. Ambos partidos ya presentaron sendos recursos para que no se incluyera la enmienda en el texto legislativo, al considerar que se trataba de una modificación ‘ad hoc’ que nada tenía que ver con el texto de la ley.