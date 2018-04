Las mentiras de Cristina Cifuentes frase a frase

Un repaso detallado a las muchas falsedades con las que la presidenta de Madrid intenta escapar de su dimisión. “Se ha querido vender como una cosa excepcional [que no fuera a clase y se matriculara tres meses después]. El tratamiento que se me dio a mí es algo que se hace con cierta frecuencia a aquellos alumnos de postgrado que están trabajando”. Falso, salvo que se refiera a otros alumnos a los que se les regale el título. Cifuentes no fue vista nunca en el aula por sus compañeros,tampoco fue a exámenes y se matriculó un trimestre más tarde