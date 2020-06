Mentir por omisión (O como me la acaban de colar)

Publica "La Vanguardia" una noticia con el siguiente titular:

Muere un cámara de LaSexta atrapado en Estados Unidos

Tras leer la noticia podemos saber que fuese trabajador de la sexta murió por complicaciones de un infarto y que la familia necesitó importante ayuda económica para intentar salvarlo. Más abajo en la noticia dice "Josep Pedrerol hizo un llamamiento desde su programa Jugones de LaSexta para animar a los espectadores a aportar su granito de arena." momento en el que mi mente dice "Oye, no debería pagar La Sexta estas cosas?" como debería hacer cualquier empresa responsable, así que comento en consecuencia señalando que eso debería haberlo pagado la empresa.

Minutos más tarde me dice otro meneante que en el video del tuit que enlaza la noticia, Pedrerol pide ayuda para un *antiguo* trabajador de la sexta, y que hacía años que no trabajaba para la empresa, a pesar de que esta información es en mi opinión relevante, en la noticia en si no se hace mención a ello, y el titular incita a pensar que hasta que se murió era un trabajador.

Para entonces, ya tenía docenas de mensajes cabreados con La Sexta por no pagar el seguro de un currela, ya había meneado la noticia, y mi comentaro ya era el destacado. Pero La Vanguardia me la coló, me la coló bien, porque supongo que poner un titular correcto y aclarar que era un antiguo empleado, no genera clicks.

La noticia y el comentario en cuestión: www.meneame.net/story/muere-camara-lasexta-atrapado-estados-unidos/c02