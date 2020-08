Al menos dos positivos de COVID-19 en Ayesa AT tras abandonar el teletrabajo

Todos conocéis lo que aconteció la semana pasada, y cómo la Empresa y sus esbirros sindicales de UGT no dudaron en arremeter contra nuestra Sección Sindical por poner acción sindical a las inquietudes y palabras de los trabajadores y hacer extensibles las vivencias y lo que sufrieron los/as compañeros/as del edificio ALIA la semana pasada.

¿Qué dirán los que nos llamaban alarmistas hace cinco días? El pasado martes, la Empresa confirmaba el positivo de un trabajador sobre el que señalaba que estaba de vacaciones y que había estado teletrabajando desde marzo. En el día de ayer, a las 15:47 horas, la Empresa envió a nuestra Sección Sindical el correo electrónico con el asunto "Positivo COVID AAT Alia" cuyo contenido completo a continuación te reproducimos:

Buenas tardes:

Un trabajador de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. ubicado en el edificio Alia planta 2, nos ha notificado hoy 19 de agosto que es positivo en COVID.

El trabajador no acudía al centro de trabajo desde la semana pasada. La noche del domingo 16 de agosto nos informó que tenía síntomas así que el lunes 17 de agosto tanto a él como a su bancada de trabajo se les concedió inmediatamente teletrabajo por prevención hasta confirmar el resultado de su prueba PCR. El mismo lunes indicamos a las limpiadoras que desinfectarán en profundidad su zona de trabajo por prevención, aunque hacía ya varios días que no iba a la oficina.

Hoy 19 de agosto se ha evacuado su módulo en el momento del conocimiento de los resultados y esta misma tarde se procederá según protocolo establecido a la desinfección de toda la planta y zonas comunes del edificio por empresa especializada al efecto.

Importante destacar que el trabajador no ha mantenido contacto estrecho con ningún trabajador de Ayesa. Ni dentro de las instalaciones, ni fuera.

Mañana todos los compañeros podrán volver a la oficina con normalidad.

Esta información ha sido trasladada por parte de Rocio Macias París (Servicio de Prevención Mancomunado) al CSS de Sevilla y Delegados LOLS.

Saludos,

Recursos Humanos

Aparte de la comunicación del positivo de este último compañero, hemos de reseñar que la Empresa tiene constancia de este posible positivo de COVID el pasado día 16 de agosto pero, sin embargo, no informó hasta el día 19 de agosto a las 15:47 horas. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala en sus artículos 18 y 21 que la Empresa tiene la obligación de informar lo antes posible a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados ante cualquier riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, máxime cuando se trata de un riesgo grave e inminente. Como puedes ver la empresa ha incumplido la legislación tanto con la Representación de los Trabajadores como con los trabajadores a los que en el día de ayer, 19 de agosto, mandó para casa.

Asimismo, desde CSC cuestionamos la veracidad de parte de la información que emite la Empresa, y así lo hemos trasladado tanto a la Inspección de Trabajo como a las Autoridades Sanitarias de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, puesto que la empresa afirma que "Importante destacar que el trabajador no ha mantenido contacto estrecho con ningún trabajador de Ayesa. Ni dentro de las instalaciones, ni fuera".

El compañero que ha dado positivo en ALIA, según el sistema hot desk de sillas calientes ha estado viniendo al trabajo hasta el pasado día 13 de agosto, habiendo pasado en las últimas dos semanas por 6 puestos de trabajo diferentes. Este dato tira por tierra lo que nos traslada la Empresa.

Pero, además, hay un dato importante, este compañero reservó un puesto el día 10 de agosto y otro el día 13 de agosto. ¿Acaso es uno de los compañeros que la semana pasada fue mandado a casa por haber tenido contacto con un posible caso de COVID-19? Sería bueno que respondiera la Empresa. Lo que está claro es que la táctica de la Empresa ante los positivos va a ser que:

El contagio se ha producido fuera de las instalaciones de la Empresa.

Que no ha tenido contacto estrecho con otros trabajadores. Sin embargo, la Empresa no duda en enviar a casa a otros trabajadores, hecho que confirma que sí ha tenido contacto con otros trabajadores, como es obvio.

Y la salida siempre será hacer una desinfección, la cual desconocemos cómo la hacen y qué desinfectantes emplean, y a seguir trabajando como si tal cosa, a pesar de que el teletrabajo es preferente, prioritario, hasta el 21 de septiembre. ¡Esta es la preocupación de la Empresa por tu salud!

A todo esto, hemos de añadir que hay compañeros de ALIA que están a la espera de la realización de tests PCR. Así como hay compañeros en ALIA de baja médica con síntomas de COVID-19 a la espera de resultados de PCR y en cuarentena. Todo esto la Empresa lo oculta a la representación de los trabajadores, a pesar de que tenemos constancia de que los trabajadores se lo han informado a la Empresa. Esto quiere decir que a día 19 de agosto hay al menos dos positivos, sin embargo, esta cifra pudiera incrementarse.º

Compañero/a, cuando tengas constancia de una situación como la que te estamos describiendo de un trabajador/a que pueda estar afectado de COVID-19, no dudes en irte a tu ambulatorio, ponerlo en conocimiento de tu médico de cabecera para que éste te haga un test PCR y te dé la baja por enfermedad y así, ponerte en cuarentena. E inmediatamente después informa a la Empresa y a la Sección Sindical de CSC para que tengamos constancia, pues ya ves cómo la Empresa informa: tarde, mal y, a veces, nunca. Te recordamos que cuando se está de baja por enfermedad no debes teletrabajar pues estás de baja médica, no trabajando.

COMPAÑERO/A NO OLVIDES QUE :

El pasado mes de mayo CSC entregó una propuesta de plan de desescalada para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores e ir retornando al trabajo tal y como regulaban los Reales Decretos Leyes realizados por el Gobierno durante el estado de alarma que, no olvidemos, contemplan al teletrabajo como forma preferente o prioritaria de trabajo hasta el 21 de septiembre.

Sin embargo, la Empresa, ya a finales del mes de abril, hizo que trabajadores de AYESA AT acudieran al trabajo de manera presencial, algo que fue todavía más extremo en otras empresas del Grupo AYESA. Los resultados se pudieron ver en los resultados de los tests que la empresa que descubrieron que prácticamente 50 compañeros y compañeras habían pasado la enfermedad, es decir, tenían anticuerpos.

La Dirección de AYESA AT durante estos meses ha demostrado su esencia, de tal modo que no ha dudado en pisotear la dignidad y los derechos de la plantilla, ha actuado de manera extremadamente despótica importándole bien poco las medidas adoptadas por el Gobierno al igual que la salud de la plantilla.

El pasado día 31 de julio la Dirección General a través de correo electrónico de Germán del Real comunicaba a la plantilla lo siguiente:

La semana pasada la Empresa y sus esbirros sindicales de UGT no dudaron en arremeter contra CSC por defender vuestra salud, desbrozando el camino para una caza de brujas y abonando el terreno para reprimir sindicalmente a CSC .

La Empresa vulnera el derecho a la información de los delegados de prevención, del Comité de Empresa, y de la Sección Sindical de CSC.

Nuestra Sección Sindical ha sido conocedora de todos estos hechos, y de algunos más, gracias a los compañeros de AYESA AT en ALIA. Ante esta situación y ante la habitual querencia de la Empresa por violar los derechos de los trabajadores y saltarse la ley, desde la Sección Sindical de CSC nuevamente hemos puesto en conocimiento de las Autoridades Sanitarias estos hechos así como hemos interpuesto denuncia ante la Inspección de Trabajo al objeto de que ambas autoridades intervengan para garantizar la salud de los trabajadores, sobre todo ante la manera irresponsable de actuar de AYESA AT

Compañero/a, está en juego tu salud. Ante cualquier hecho, ante cualquier cuestión que conozcas no dudes en ponerte en contacto con nuestra Sección Sindical e informarnos . Como puedes ver, la política de la Empresa es ocultar estos hechos, vulnerar los derechos de la representación legal y sindical de los trabajadores al objeto de salvaguardar sus intereses particulares, demostrando en la práctica que le importa un bledo la salud de los trabajadores así como nuestros derechos.

La irresponsabilidad de la Empresa es mayúscula:

Por no cumplir con los Reales Decreto Leyes que dicen que el teletrabajo es la forma de trabajo preferente hasta el 21 de septiembre. Por hacer que desde el pasado 31 de julio los trabajadores tengan que acudir presencialmente liquidando el teletrabajo. Por imponer durante la pandemia el modelo hot desk, sillas calientes, que favorece los contagios y que viola los derechos de los trabajadores. Desde CSC hemos interpuesto un conflicto colectivo contra este modelo hot desk ante la Audiencia Nacional.

Y mientras todo esto acontece, el Comité de Empresa ni está ni se le espera. Y lo que esperamos de él, desde CSC, es que, sin duda, hará lo que desde la Dirección de RRHH le ordenen al manijero del mismo, Miguel Marín Rodríguez, que se resume en servir a los intereses de la Dirección de la Empresa e ir en contra de los intereses de los trabajadores.

¡Fortalece el sindicalismo de Clase, afíliate a la Coordinadora Sindical de Clase (CSC)!

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT