'El meneo y sus proporciones' | Pequeño análisis sobre el diseño BETA lab.meneame.net | Parte 1

Finalmente me he decidido a realizar una pequeña serie de artículos con una visión objetiva y analítica ante el nuevo diseño que nos "alucina a todas las vecinas" de la región.

En esta serie de artículos me centraré en el diseño de lab.meneame.net enfocado a la versión PC, es decir, pantallas de 900-1.200px en adelante (tablets, portátiles, etc,...).

Por ahora aquí va esta primera parte dedicada a lo más importante de nuestra comunidad meneante.

Recordad que no soy ningún técnico ni especialista del diseño web, simplemente, un humilde usuario de estos lares al que le gusta este menester.

·

"EL MENEO"

Antes de analizar y comparar el nuevo diseño, hay que ver las proporciones para el actual diseño de meneame.net

En este pequeño análisis de sus proporciones, me baso en algo sencillo de entender por las personas del mundo mundial, y son tres simples referencias:

a) la superficie total de la pantalla (la pantalla en sí misma), en azul claro.

b) la superficie total del meneo (incluyendo márgenes: límite exterior), en gris.

c) la superficie del cuerpo del meneo (sin contar los márgenes: límite interior), en rojizo.

Además, paso a resaltar e identificar los tres primeros elementos por orden de aparición en el cuerpo del meneo (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, se entiende), que llamaré principales, y luego iremos comparando también entre sí a lo largo de estos artículos de análisis proporcional.

La captura de pantalla para analizar "el meneo y sus proporciones", ha sido de una noticia random de la Portada General de hoy, simplemente teniendo en cuenta que fuera un meneo con un titular muy largo y entradilla muy corta, que parece ser, es lo que se lleva ahora.

·

'EL MENEO': DISEÑO ACTUAL -meneame.net

Desde siempre, lo principal ha sido el meneo y luego, pues si encarta, menearlo. Es la vida de esta comunidad. Por eso pienso que mantener este primer elemento es clave. Ya el segundo y el tercero, pueden variar bajo mi corta opinión, pero sin perder el "norte" a la hora de modificar cosas ¿no?

No he incluido al pié del meneo como elemento a identificar, pero sí he analizado sus proporciones respecto al cuerpo del meneo (fondo rojizo).

En el apartado de las proporciones, aquí he calculado e indicado los detalles de cada una de las tres referencias, haciendo un inciso en el espacio en "blanco" del meneo siendo un 12,5% actualmente.

Vale, antes de seguir, ¿le habéis dado ya un vistazo con detalle a la imagen del análisis?

...

Bien, continuemos entonces.

Como hemos visto, este diseño "clásico" posee un pié de meneo excesivamente grande en comparación a la visibilidad del titular (casi una tercera parte del cuerpo del meneo). Sabemos que el pié del meneo contiene datos que son muy relevantes para el meneante medio y los menús desplegables para usuarios registrados también se albergan aquí, aunque no aparezca en la captura de pantalla. ¿Pero tanto como para una tercera parte?

En resumen y bajo mi opinión, esta actual apariencia contiene, a excepción del pié del meneo, unas buenas proporciones de diseño y organización de sus elementos principales. La única pega sería la visibilidad del titular, que podría ser algo mayor.

·

'EL MENEO': DISEÑO BETA -lab.meneame.net

En este diseño beta tenemos ahora como primer elemento principal al bloque COMUNIDAD, donde aparece el logo de la comunidad (implementación totalmente nueva en esta beta) y su nombre. Se nota con esta decisión de diseño que se desea darle visibilidad e importancia a las comunidades temáticas, pero... su proporción y ubicación no son sólidas, no acompañan, es decir: un primer elemento de proporción ínfima, pierde fuelle, se va según se ve.

El segundo elemento principal pasa a ser ocupado por el bloque del "cuándo, por quién y a dónde" (anteriormente "por quién, a dónde y cuándo"). Destaco que aquí se ha relegado al usuario a un plano escondido. En la versión "clásica" al menos el alias del miembro de la comunidad que ha compartido el meneo era resaltado con otro color de texto. Ahora, en la BETA, queda mimetizado, casi como un dato sin mayor importancia. Pues bajo mi opinión, gran error en este segundo elemento. Parece ser que la comunidad de usuarios interesa, pero los usuarios que la forman, no tanto. Creo que habría que darle más visibilidad, de alguna forma, al meneante, al ser que menea.

Quizás una cabecera con una mayor proporción y con unos criterios de resaltado diferentes, resulte en un diseño más acertado (bajo mi humilde opinión) para esta sección de encabezado, que hay que recordar es algo totalmente nuevo y por ello, no podemos compararlo con la versión actual "clásica".

Por último, tenemos al tercer elemento, el más visible de los tres en este diseño, el titular y la imagen. Por sí mismos, con una mayor proporción ya destacan. Sin embargo, no aparece algo que a mi parecer es útil: el icono de si contiene vídeo, imágenes o solo texto. Incluso en su día sugerí añadir la opción para informar si el contenido es un audio, pero desconocía que en lugar de mejorar esta función, iba a desaparecer.

Ahora, simplemente cambia el diseño, pasando a ser la proporción de la imagen/video, desmesurada y despreocupada, en comparativa al contexto de diseño del resto de la web para el meneo, cuando se indica que contiene vídeo o imágenes.

Para terminar con este tercer elemento, hay una redundancia a todas luces visibles : el enlace bajo el titular hacia la fuente del meneo. Enlace repetido , ya que se incluye si haces clic sobre la URL de fuente, en el encabezado de arriba, con el mismo tamaño de fuente y color, nada que los diferencie salvo su ubicación. ¿Es necario este apartado repetido en el cuerpo del meneo? ¿De verdad es porque como se ha quitado el enlace directo a la fuente en el titular ahora hay que duplicarlo bajo el titular?

¿O es que aún está por mejorarse ...? Quizás no tenga importancia, pero yo ya lo eliminé de mi vista.

Bien, ya llegamos casi al final de este análisis, si podéis, volved a mirar la primera y segunda imagen, que vamos con la comparativa de sus proporciones y porcentajes.

¿Ya? ¡Gracias!

Vale, como ya véis, en esta segunda imagen he incluido el porcentaje de variación respecto a la primera del diseño "clásico".

Lo más destacable es la reducción a más de la mitad para la sección de pié del meneo, decisión muy acertada por parte del equipo de menéame. En este sentido, perfecto, pero ha sido a costa de eliminar datos e información que estaba a simple vista y eso no me parece tan acertado. Con lo que una cosa por otra, dejaremos esta parte con puntuación cero ¬¬

Por otro lado, vemos un segundo acierto derivado del anterior: aumento del 34,4% en la visibilidad del titular. Ha sido una magnífica decisión aumentar esta proporción, ya que tras el bloque "meneo", el titular de dicho meneo es lo segundo más relevante en la web, al menos, bajo la organización de elementos "clásica" que vimos más arriba.

Pero este punto positivo, se lo resto según se suma, por la supresión absoluta de la entradilla (recordemos que en la actual versión "clásica" es el tercer elemento principal en aparición en el meneo).

Venga, sí, ya se ha dicho mucho por aquí, pero además de que no está la entradilla, es claro y evidente el gran aumento de "espacio en blanco" del meneo.

El aprovechamiento se ha reducido drásticamente (-12,5%).

En la beta tenemos un 46,4% más de margen que en la versión "clásica". ¿Os gusta? A mi me cuadra a +150% ZOOM xD

¿De verdad era necesario este aumento en su proporción?

Creo que los comentarios por la web dejan clara la opinión de la comunidad, bueno, de algunos miembros, bueno, de casi una docena de ellos. ¿Sois más?

Comentad insensatos.

¿Y LO PEOR?

Para lo último lo dejo.

Justamente, el bloque meneo, primer elemento importante desde siempre, ya no ocupa ningún lugar en los elementos principales y pasa a pertenecer a una esquina de la acertada y reducida proporción del nuevo pié de meneo, ¿pero meterlo ahí?

¿Seguirá ahí tras la BETA? El tiempo lo dirá.

La comunidad verá si sus opiniones son tomadas en cuenta, o no, da igual.

Os leo en comentarios ¡gracias por participar!

__________________________

Continuará...