Meneantes dibujantes V3: Calaña

"Quiero dar las gracias [...] a todos los meneantes que con sus comentarios me animaron a buscar publicación, especialmente a sus dos primeros lectores. Jesús (@J. Kraken) y Eduardo (Bardeo, @Franllioirrain)".

Así terminan los agradecimientos que dan comienzo al cómic Mi suegra tiene alzheimer (precoz). Una historia terapéutica.

Cuando publiqué el artículo www.meneame.net/story/meneantes-dibujantes-v-calana-1 en junio de 2022 nunca pensé que llegaría a portada y mucho menos que tuviera unos comentarios tan alucinantes como los que tuvo. Fue muy emocionante y gratificante leeros pero, sobretodo, fue un chute total para buscar una editorial que lo publicara.

Mandé las mismas páginas que acompañaban al artículo a todas las editoriales que encontré acompañado del mismo artículo que escribí en Menéame como si de una carta de recomendación se tratara. Muchas no contestaron, otras se interesaron y una se enamoró: Valnera Gráfica. Gracias infinitas a Jesús Herrán y a Ángeles de la Gala.

El cómic se publicó hace justo un año y no quise crear un artículo al respecto porque no sabía si eso iba contra las normas de Menéame. Llámame loco. No sé si creo o no en las casualidades, mas bien me dan igual, pero es curioso que justo ahora mi suegra esté en el hospital por una grave caída y que su cómic cumpla un año. Llámame loco, pero eso me ha animado a escribir esto. Llámame loco, pero loco de verdad, porque no creo que haya ningún cómic en el mundo que os tenga en los agradecimientos.

Os dejo la portada definitiva y la crítica que hizo Semgraf, la Sociedad Española de Medicina Gráfica, de la obra.

semgraf.com/resena/mi-suegra-tiene-alzheimer/

Salud para todos, es lo único importante. Y un abrazo.