Meneantes dibujantes II: Antonio

Antonio lee Menéame habitualmente, y menea las noticias y artículos, pero no tiene usuario. Es por esto que publico yo el artículo con mi usuario por él.

Le conozco hace ya muchos años porque fuimos compañeros de trabajo, y desde entonces somos buenos amigos.

Al igual que en mi caso, en ocasiones parte de sus tareas laborales han incluido el dibujo artístico. A pesar de ello, como no le gusta darse importancia me dijo: "...di que lo hago por mi pobre cerebro :D ...". Y es que a Antonio le gusta mantener su cerebro activo, y aumentar su neuroplasticidad dibujando. Siempre va con con una libreta y dibuja constantemente. Y ya sabéis que dicen que la práctica hace al maestro.

Ilustración de Boris Karloff caracterizado como el monstruo de Frankenstein

Boceto a lápiz y escaneado, pasado a mano con tableta Wacom en Krita (Linux).



Iglesia neorrománica Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlín

La idea de dedicarle a Antonio un artículo de |Meneantes dibujantes, me surgió porque me mandó una chuleta que se había hecho, para no perderse con los personajes mientras leía Dune:

:D ¿No es genial?