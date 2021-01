meneantes.com is coming

Para los que esto os suene a chino, es mejor que leáis primero de dónde salió todo esto. La idea la mostré en este artículo de hace dos días: www.meneame.net/m/Artículos/test-rapido-meneantes-debatiendo-fo

Si os queréis ahorrar la lectura de ese artículo (son ya ciento y pico comentarios), lo mejor es que entréis en www.meneantes.com . Ahí encontraréis un vídeo presentación que espero cree algo de expectación, y que os resulte divertido. Me he permitido el exceso de pagar por él para poder usar la música de Star Wars. Pero es una excepción. Acostumbro a usar licencias Creative Commons porque creo en la cultura gratuita y libre y porque sale más barato. Meneantes.com nace sin ánimo de lucro, al menos mientras yo esté a los mandos del asunto. El día que gane un duro con esto o me aburra lo dejaré. Como mucho, en caso de que diese algo de pasta lo donaría a alguna causa benéfica.

Os prometo tener un programa piloto en menos de un mes. Y no sé si será el último o el primero de muchos, pero insisto en que lo hago por diversión.

Quiero darle las gracias a los usuarios que se han interesado y que a mi parecer son de muy alto nivel. Por orden de aparición: @daphoene , @PasaPollo y @ezcuen

Buenas noches y buena suerte.