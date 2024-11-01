Menéame es el Tik-Tok de las noticias

No oye, que no en volumen, ni en repercusión, ni en ingresos. ¡Qué mas quisieran los dueños! Pero en mecánica de ponerte cara de bobo y de llevarte la lengua a un lado, empiezo a pensar que Menéame es como Tik-Tok, pero en noticias. Me he dado cuenta de ello uno de estos días que no había tenido tiempo para revisar la cola de pendientes y me la repsaé, tres páginas, en hora y pico.

La sensación de que a fuerza de estímulos, la mayoría negativos, me estaba pudriendo el cerebro fue tan fuerte como las pocas veces que me he puesto a mirar un reel cualquiera, o como se llamen esas presentaciones infinitas de chorradas en serie y en paralelo.

Si te lees los titulares de cien noticias seguidas, de cualquier tipo, estás perdido. Y si te metes en un sitio como este, donde hay diez o doce noticias de cada tema en boga, repetidas machaconamente hasta la náusea, entonces nada te librará de acabar viendo o pensando chiribitas.

Lo único que nos podría salvar aquí es la variedad, y no digo ya la pluralidad, sino la diversidad de temas. En otro caso, estaremos simplemente ante una máquina de crear obsesiones, o de alimentarlas, que no sé qué es peor. Ya sé que cada cual tiene la suya y que cada loco anda siempore con su tema, pero debería haber algún tipo de penalización para las noticias que insistan en los temas más frecuentemente tratados. ¿No tenemos por ahí una especie de nube de palabras que indica los términos más repetidos? Pues si tu noticia toca uno de esos términos, que le cueste más llegar a portada. O si contiene términos que salgan ya 175.000 veces en el buscador.

A lo mejor estoy pidiendo demasiado, porque pido verdadera contraalgoritmia. Pido, en realidad, que se poenalice a lo que trae más visitas y más interacciones, y que a lo mejor es lo que la gente quiere ver. Pero si tanto no quejamos del bucle y del filtro burbuja, aquizás no estuviese de más empezar por nosotros mismos.

Para no ser un Tik-Tok informativo.

Para no ser un aprisco circular.