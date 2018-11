¿Y si Menéame no sirve para compartir contendio relevante... para qué sirve?

Acaban de cargarse el meneo que había en portada sobre el crowdfunding de 15MpaRato, con la excusa de ser contenido comercial y/o político. Se trata de un contenido socialmente relevante, totalmente transversal y que no es comercial, algo que nos incumbe a todos.

Si menéame ya ni siquiera sirve para compartir contenido así: ¿para qué nos sirve esta web?

La decadencia ha sido evidente en los últimos tiempos, especialmente entre la comunidad, que se ha llenado de clones y trolls que han dejado de lado a los comentaristas más interesantes y los contenidos con más nivel y temáticamente más diversificados.

Hubo polémicas y tiempos duros en el pasado, pero esto no es como aquello. No es que menéame ya no sea lo que era, es que ahora ya ni es.

Fue bonito mientras duró. He conocido gente de todo tipo y de una calidad excepcional por aquí, y gracias a la web llegué a contenidos que de otro modo jamás habría visto. Sin embargo, hace mucho que dejé de sentirme así para vivir esto como una arena de gladiadores, donde los contenidos cada vez se parecen más a los de un medio tradicional y a veces llegan a portada incluso con más retraso que a estos por las batallas de negativos.

No tiene sentido. Un saludo, y buena suerte.