Menéame no me ha puesto ningún 'strike'.

Casualmente ayer cumplí 10 años como meneante. En todo este tiempo, he publicado muy pocas noticias, pero he escrito casi 40.000 comentarios. He dicho siempre lo primero que me ha venido a la cabeza. Casi todo chorradas, debo admitirlo. Pero nunca me he cortado pensando que podría ofender a alguien y que me podría caer un strike por ello. Y que yo recuerde, eso no ha sucedido.

Ahora veo a todo el mundo indignado porque le han sacudido el karma de manera injusta, excepto a mí.

¿Cuál es mi problema? ¿Soy un borrego politicorrecto, que no trasgrede las normas ni aunque lo intente? ¿Me tienen pelota los @Admin? ¿O les doy pena? ¿Soy invisible? A lo mejor soy muy despistado y no se ni cuánto karma tengo, ni cuándo me suman ni cuándo me restan, ni por qué (no me entero cuando molesto en la vida real, como para adivinarlo en internet).

En todo caso, señores @Admin. Exijo mi strike como tienen los meneantes más respetados. Es lo menos que podéis regalarme, después de 10 años aquí, dando contenido gratis.