Menéame y los magufos

Menéame no es lo que era. Sabemos qué pasó: su masa de afiliados y visitantes se fue empequeñeciendo mientras lo han ido invadiendo niños rata y elementos carpetovetónicos multicuenta. Lo que no sabemos es por qué pasó. Resulta que en la época dorada del agregador, en los tiempos en los que más visitas y movimiento tuvo, podías negativizar a la gente por magufo. El botón de negativo en los comentarios te sugería algo así como "racismo, insultos, spam, magufo...". Esto existió de verdad. Había una sugerencia para negativizar la expresión de las creencias del noventa y mucho por cierto de la hispanoesfera. Podías poner un negativo con toda la justicia de Menéame si un cantamañanas defendía los remedios homeopáticos, las ocurrencias de economistas anarcoliberales o las opiniones de antiguos dioses semíticos. Y era un gusto, uno negativizaba a base de bien sintiéndose respaldado por la ley del foro. Pero no parecía lógico estar negativizando a la gente por sus creencias si se quería abrir el sitio a las masas para rentabilizarlo, por esa razón seguramente se eliminó la sugerencia de negativo por magufo. El problema es que con ese diminuto cambio, aparentemente inocuo y bienintencionado que sólo pretendía hacer un agregador más cómodo para el populacho, Menéame perdió una de las pequeñas idiosincrasias que marcaban su diferencia con respecto al resto de foros y agregadores. Y cuando no te diferencias de otros sitios pues los internautas que pululan por ahí se distribuyen entre esos otros sitios, y además también se pierde a la gente más valiosa.