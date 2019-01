Menéame estrena nueva "feature" sobre usuarios ignorados (y me he enterado de casualidad)

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Hasta hace poco tiempo, que un usuario de Menéame te añadiera a su lista de ignorados significaba que no pudieses mencionarlo, ya fuese usando su nombre de usuario precedido por una @ o por una referencia al comentario. Cuando se intentaba, aparecía un mensaje avisándote de que no podías referenciar a usuarios que te tienen ignorado.

Curioseando, debido a un creciente número de comentarios fuera de contexto, normalmente hundidos en el hilo de una noticia, al no referenciar a la persona a la que se supone que están replicando, y debido a las numerosas quejas sobre el sistema de ignore (especialmente por el hecho de impedir el derecho a réplica) he observado que Menéame ha introducido una modificación en lo que parece ser un intento de evitar flames y mal ambiente mediante comentarios cruzados.

Ahora, a pesar de que el sistema de respuesta a un comentario parece funcionar, Menéame publica tal respuesta eliminando la referencia al usuario en el comentario. Es decir, que si el usuario del primer comentario, es decir, #1, me tuviese ignorado, y yo tratase de replicarle, Menéame publicaría tal réplica eliminando el #1, por lo que la respuesta se publicaría evitando que el usuario que te tiene ignorado recibiera un aviso y, más importante, que el usuario ignorado crea que ha realizado la réplica con éxito a pesar de que su comentario no vaya dirigido a nadie, por lo que, salvo que se tenga ojo de halcón, realmente no sabría que ese usuario al que referencia lo tiene ignorado.

Sin duda, esta nueva feature evita muchos posibles "malos rollos", pero añade otra capa de falta de transparencia a este sitio, algo de lo que tampoco es que vaya excesivamente sobrado, especialmente cuando esta modificación no se ha hecho pública (o quizá se haya mencionado en el nótame y yo no me he enterado, lo cual tampoco es una forma demasiado transparente de publicar los cambios).

Pero hay otra cosa: he observado que los usuarios más avezados o que conocen el sistema (no me preguntéis por qué) tienen una sutil forma de "saltarse" ese bloqueo por usuario ignorado, y es referenciando el comentario añadiendo un cero al número de referencia. Es decir, que si #1 me tuviese ignorado, podría seguir mencionándolo si lo hiciera usando #01.

Sé que este artículo no va a hacer felices ni a los administradores ni a los programadores de Menéame, pero qué caray. Odio el oscurantismo en cualquier red que presuma de ser abierta y neutral. Así que nada, a seguir meneando.