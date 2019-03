Menéame : Mi blog personal

Con frecuencia leo sobre la crisis de Menéame porque banean, ponen strikes, tumban noticias, etc. Yo voy a ir en mi contra, y voy a decir que algo anda mal cuando tres artículos míos llegaron a portada ... a la vez.

Hay dos que se publicaron con un par de horas de diferencia. Ya me extrañó que entre ese par de horas no hubiera más artículos en la cola. El siguiente lo publiqué dos días más tarde, y sólo había 3 o 4 por medio del anterior.

Menéame es (o era) un portal de noticias, y los artículos surgieron como una forma de combatir la famosa tasa por enlazar noticias, que ha conducido al conocido boicot de medios AEDE en esta web.

Puede ser que sea un Hemingway y todo lo que escriba sea fantástico, pero lo cierto es que de martes a viernes he pasado de 9,83 a 16,99 de karma, y no hace mucho en portada no había artículos/noticias con menos de 200 meneos, y ahora los hay con 10.

Y el problema no es solo que se publiquen pocos artículos, porque en la portada hay noticias y artículos, y aún estando espaciados tres días se han colado tres artículos míos, y eso indica que tampoco llegan muchas noticias. Claro que me alegro por mi, pero no deja de ser un mal síntoma.

De la misma forma también he vivido escribir un artículo y tener 40 votos positivos y que venga alguien con mucho karma (admin?), vote negativo - porque hay quien no tiene suficiente con no votar, sino que ha de tumbar lo que no coincide con su pensamiento - y lo tumbe. No es que el sistema esté mal, sino que está pensado para mucha más gente emitiendo votos, y si hubiera 400 positivos se necesitarían 10 votos con mucho karma para tumbarlo.

Dirigía una web de astronomía, y cuando una noticia llegaba a portada de Menéame sufríamos el "efecto Menéame", y llegamos a las 100,000 visitas... si no nos caíamos (habitualmente eran unas 30000). Eran otros tiempos. De los tres artículos publicados, el que más clics ha tenido han sido algo más de 5000. Ahora mismo hay 5 artículos en portada con menos de 1000 clics, y ninguno supera los 10,000.

Es mi opinión, y soy consciente de que no es compartida por todos, que el boicot a los medios AEDE está perjudicando más que beneficiando a esta web, no porque quiera defender a los medios o a la tasa, sino porque se dejan de publicar muchas noticias y hay menos variedad, y eso hace perder atractivo al portal, viene menos gente ... y menos gente publica menos noticias, hace menos comentarios, etc. ¿De que sirve el boicot si perjudica a la web? Es pegarnos un tiro en el pie.

En esos tiempos del "Efecto Menéame" las webs de referencia eran esta y Barrapunto.com . Por curiosidad he ido a Barrapunto y la última noticia en portada es de Junio 2018.

Pienso, y puedo estar equivocado, que no es un problema de modelo, si no de autosaboteo.

Naturalmente yo escribo porque creo que lo que escribo es interesante, pero (aún esta lejos ese momento) no para que Menéame parezca mi blog, y me gustaría leer más cosas interesantes, y noticias aportadas por gente que visita sitios a los que yo no voy, descubrir nuevas webs, etc. Pero ahora parece que casi siempre las noticias son de los mismos medios. Algunos me gustan (Javiertzo, Daniel Marín, La Brújula Verde, Hipertextual, etc), pero se ha perdido "frescura", y en lugar de noticias muchas veces parece que se trate de buscar twits o artículos a favor o en contra de un partido.

También por evitar AEDE se publican medios como El Confidencial. Yo leo El Confidencial a veces, y algunos artículos están bien, pero otros son basura cayendo en propagar muchos bulos. Por ejemplo ayer en El Confidencial una noticia era de un twitter de uno que se llama "Astro Vidente" sobre el apagón de Venezuela, en el que una foto de América desde un satélite mostraba Venezuela toda negra ... más oscura que cualquier selva o lugar recóndito. Era un bulo realizado burdamente con Photoshop. No, esta no estaba enlazada en Menéame (creo), pero quiero decir que se enlazan muchos medios que no contrastan las noticias.

Los subs están bien como concepto, pero si no hay masa crítica en general, menos la hay para temas específicos, y se necesita que la web tenga movimiento y venga gente, para que después haya suficientes interesados en cada uno de los temas, tanto en publicar como en leer.

Antes por la mañana venía a Menéame y ya no necesitaba ir a ningún lado, y ahora tengo que leerme 3 o 4 periódicos digitales para estar informado porque aquí unos publican que si un tuit contra Cs, otro contra Podemos, el PP, el PSOE, luego no puedes hacer un comentario porque te votan negativo por tener una opinión propia, algo que muchos no aceptan, sin que hayas insultado.

Hacer de Menéame una web más agradable depende de los usuarios, de la participación, del respeto, y creo que también empieza por aceptar que aunque uno haga su boicot personal no puede imponérselo a los demás, y el interés de todos debería ser que lo que publicamos ofrezca una visión más completa de la realidad y llegue a más gente , porque si no acabaremos matando a la web con cada vez menos visitas, así que para mi sería buena señal si nunca hay dos artículos míos en portada.

No menees este artículo. Si te interesa sólo coméntalo