Los mejores videojuegos gratuitos para GNU/Linux

Si tienes el cliente Steam instalado en tu distribución GNU/Linux, puedes dirigirte a la tienda y desde allí usar los filtros para buscar solo los títulos Free que existen. Verás que en la tienda no solo hay videojuegos de pago, también hay algunos que no cuestan dinero y que no todos son basura, algunos son interesantes y son grandes videojuegos. Y los hay de todo tipo y para todos los gustos: acción, simulación, estrategia, shooter, etc. Estos son algunos de los videojuegos más recomendables que no cuestan nada para tu distribución.