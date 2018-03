La mejor manera de no depender de los mercados de deuda

Hay una máxima respecto a la contabilidad que aplica a familias, pequeñas empresas, grandes empresas y administraciones públicas: si gastas más de lo que ingresas, tendrás que tirar de ahorros y/o pedir prestado. Lo malo de pedir prestado es que luego hay que devolverlo, generalmente con intereses.

Hay varias verdades dolorosas respecto a la situación precaria de los pensionistas en España. Por ejemplo: a pesar de que las pensiones se han resentido mucho menos que los salarios, resulta que casi 5 millones de pensionistas, de un total de 8'7 millones, cobra menos de 1000 € brutos/mes (unos 3'2 millones cobran menos de 650 € brutos/mes); casi 2 millones de pensionistas viven solos (1'36 millones son mujeres); de esos casi 2 millones que viven solos, unos 230 000 viven en riesgo de exclusión social; cabe preguntarse también, con 3'76 millones de parados, cuántos pensionistas mantienen con sus poco lujosas pensiones a hijos y/o nietos.

Vistos esos datos, no cabe duda de que necesitar, los pensionistas necesitan ayuda; la cuestión es cómo. Desde que se recrudeció la polémica en torno a las pensiones y a subirlas según el IPC, hace unas semanas, ha habido dos lemas que algunos han repetido casi a diario: "son solo 2500 millones de €" y "no hay dinero para subir las pensiones pero sí para X". En realidad, no hay dinero ni para subir las pensiones ni para X. Y no son 2500 millones de €. ¿Cuál es el coste de subir las pensiones según el IPC?

El gasto en pensiones se prevé que será en 2018 de más de 125 000 millones de € (un 10'75 % del PIB); además, ¿por qué se ha vaciado la hucha de las pensiones con Rajoy? Porque las cotizaciones son bastante inferiores al coste de las pensiones, un déficit de más de 15 000 millones de € al año. Si en lugar de subir las pensiones un 0'25 % las subiésemos un 1'1 %, gastaríamos 126 000 millones de €; si las subiésemos un 2'25 %, gastaríamos 127 500 millones de €. El primer lema falso parece venir de ahí, si gastamos 125 000 millones y pasamos a gastar 127 500, ¡son solo 2500 millones, un 0'21 % del PIB! Pero no: son 1000-2500 millones más el déficit de 15 000 millones, total 16 000-17 500 millones de € el primer año lo que habría que pagar con dinero de impuestos (un 1'37-1'5 % del PIB). El primer año. ¿Y los siguientes años? Seamos generosos, pensemos que nuestro PIB (actualmente, 1'163662 billones de €) crecerá eternamente al 3 % del PIB, y que las cotizaciones suban eternamente un 5 % anual (lo que depende de que la gente siga saliendo del paro y los sueldos suban):

Año 1: PIB 1'163662 billones de €, gasto en pensiones 127 500 millones de €, cotizaciones 110 000 millones de €, déficit 17 500 millones de € (1'5 % del PIB)

Año 2: PIB 1'198572 billones de €, gasto en pensiones 130 300 millones de €, cotizaciones 115 500 millones de €, déficit 14 800 millones de € (1'25 % del PIB)

Año 3: PIB 1'2345 billones de €, gasto en pensiones 133 200 millones de €, cotizaciones 121 300 millones de €, déficit 11 900 millones de € (0'96 % del PIB)

Año 4: PIB 1'271535 billones de €, gasto en pensiones 136 200 millones de €, cotizaciones 127 400 millones de €, déficit 8 800 millones de € (0'7 % del PIB)

Un 0'7-1'5 % de déficit anual extra, siendo muy generosos y muy optimistas, para subir las pensiones con el IPC durante los próximos 4 años. Y ahí entra el segundo lema falso: gastemos el dinero público en eso en lugar de rescatar autopistas, rescatar bancos, comprar armas, etc, porque dinero hay. ¿De verdad? No. Otra reivindicación justísima es la de la equiparación salarial de funcionarios de la Administración Central del Estado y funcionarios de CCAA; ya está en negociaciones la de sueldos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y más funcionarios piden lo mismo; el coste de esa operación se estima en 15 000 millones de €/año (un 1'3 % del PIB). O sea, que ya no es un 0'7-1'5 % de gasto extra, sino un 2-2'8 % extra, a sumar al 3'1 % de déficit en 2017, es decir, un 5'2-5'9 % de déficit; la Unión Europea requiere un máximo de un 3 % de déficit anual, hablamos de casi el doble. Como decía, no hay dinero ni para pensiones con el IPC, ni para autopistas, ni para bancos, ni para armas, ni para nada ... más bien nuestra deuda no para de crecer; como el PIB de momento sube y los intereses , no se nota ... tanto; iré con eso más tarde.

Nos queda el comodín del fraude fiscal, que no deja de ser un tercer lema falso: si nos equiparamos en fraude fiscal a los países nórdicos, recaudaremos más de 80 000 millones de € extra porque lo dice el sindicato de inspectores de Hacienda. Tampoco. Lo que GESTHA decía en 2011 sobre 2010 era que, con un 23 % de fraude fiscal por aquel entonces, se dejaba de recaudar 90 000 millones de € al año, y era verdad ... pero no era verdad que propusiesen recaudar esos 90 000 millones sino 40 000 millones, bajando el fraude del 23 % al 13 %. ¿Qué ocurre? Que ahora el fraude fiscal es del 17 %, es decir, ya hemos usado un cuarto de esos 90 000 millones. ¿Y con el resto? Bueno, si miráis el enlace comprobaréis que los países nórdicos no son tan modélicos, tienen un fraude fiscal del 11-12 % (que ya quisiéramos nosotros), mientras que los germanos del centro de Europa (Suiza, Austria, Países Bajos) tienen un 6-8 %. Si llegásemos al nivel de fraude fiscal nórdico, recaudaríamos 25 000 millones de € extra al año (2'15 % del PIB); si lo hiciésemos al nivel germano, recaudaríamos 45 000 millones de € extra (3'87 % del PIB). Yo los firmaba, aunque ni tardaríamos un año en lograrlo, ni nos sacaría de pobres: reducir el fraude fiscal a niveles nórdicos o germanos nos dejaría el déficit del anterior párrafo en un 1'3-3'75 % del PIB, aún podríamos incumplir los objetivos comunitarios de déficit.

Y falta otra verdad incómoda: que levanten la mano, de entre aquellos que quieran subir las pensiones con el IPC, aquellos que solo quieran subir las pensiones con el IPC. Vale. Ahora, que levanten la mano, de entre aquellos que quieran subir las pensiones con el IPC, aquellos que quieran otras subidas del gasto público. Eso pensaba yo. ¿Qué proponen los partidarios de esa subida? Los principales en las Cortes Generales son dos, PODEMOS y PSOE. Veamos PODEMOS:

Solo con esas partidas, sin escarbar más en su programa, hablamos de al menos un 6'6 % de gasto público extra. El programa de PODEMOS, más subir las pensiones con el IPC, más la equiparación salarial de funcionarios, incluso reduciendo el fraude fiscal al nivel de Suiza, nos dejaría un déficit de al menos el 8'6 % del PIB. Y no solo eso: solo con esos cuatro apartados, España sería el 5º país de la UE con más gasto público, por encima del 51 % del PIB.

Fijaos en que hasta el momento no hemos hablado de recortar gastos. Optimizar la administración pública. De hecho, la forma en que está planteado ese programa electoral que he puesto de ejemplo (no habla tanto de propuestas concretas como de porcentajes del gasto público en función del PIB) hace imposible optimizar en esas cuatro partidas: si en las cuatro partidas, en el gasto social más el I+D, nos gastamos un 28 % del PIB (2/3 del gasto público español) y lo que planean no es bajarlas sino subirlas, solo queda 1/3 (un 14 % del PIB) para optimizar ... ¿cuánto? Teniendo en cuenta que con un 8'6 % de déficit (o más) haría falta bajar 6 puntos de 14 el resto del gasto público, con la propuesta de PODEMOS, para no incurrir en déficit excesivo, ¿alguien piensa que en Fomento, Cultura, Defensa (este no llega al 1'5 % del PIB, no hay mucho donde recortar ahí), Justicia, Energía, Agricultura, Cooperación Internacional, etc, van a recortar 6 puntos del PIB?

Así que no queda otra: toca subir los impuestos. ¿Pero cuanto? La verdad es que tenemos una recaudación bajísima, somos el 23º país de la UE; tan legítimo es cobrar pocos impuestos como cobrar muchos, el problema es que no es acorde con el nivel de gasto; como dije, o se recauda más, o se gasta menos, o se tiene déficit. Reduciendo el fraude fiscal al nivel de Suiza, subiríamos al 42'6 % del PIB aunque seguiríamos teniendo ese enorme 8'6 % de déficit (o más). Como expongo en esta nota, si además recaudásemos 63 000 millones de € en impuestos extra y, con ello, si nos pusiésemos al nivel recaudatorio de la Eurozona, que con esa subida se pondría en el 47 % del PIB, seríamos el 8º país de la UE con más recaudación ... y seguiríamos con más de un 4 % de déficit contando los gastos antes mencionados. Aún harían falta más de 10 000 millones de € de impuestos extra para no tener déficit excesivo, y convertirnos en el 4º país más recaudador de la UE (seamos nuevamente optimistas, y pensemos que subir 10-14 puntos la presión fiscal en 1-4 años no tendría efecto negativo alguno en la economía) para tener superávit y empezar a devolver deuda.

Sí, la deuda pública. El elefante en la habitación. Sigue siendo año tras año el 100 % del PIB porque el PIB crece, y sigue siendo relativamente poco costosa (unos 30 000 millones de €/año en intereses) porque apenas pagamos un 1'25 % de interés anual aproximado por bonos de 10 años. El problema es que, obviamente, si se mantiene la deuda y el tipo de interés se dispara, el pago de intereses se dispara y con ello el déficit y la dificultad de costear los servicios públicos (y más tras la reforma de PP y PSOE del artículo 135 de la Constitución en 2011). Aunque revirtiésemos el artículo 135 para no pagar deuda ni/o intereses si no hubiese suficiente dinero público, lo que haría que éstos se disparasen, es precisamente el volumen de la deuda unida a nuestra débil economía lo que nos hace vulnerables a la voluntad de nuestros acreedores, los mercados de deuda. Los malvados mercados y su especulación neoliberal.

Pues por pura lógica, la mejor manera de no depender de gente malvada es no pedirles prestado. Y la mejor manera de no pedir prestado, más todavía si lo que queremos es devolver lo ya adeudado y reducir nuestra dependencia, es gastar solo lo que se ingresa. El gobierno portugués de Antonio Costa, que dicen que tanto ha relanzado la economía y reducido el déficit, una de las cosas que ha hecho, además de aumentar los ingresos, ha reducido el gasto público portugués del 48 % al 45 %; de ser cierto que hayan aumentado el gasto social, lo habrán hecho a expensas de otras partidas presupuestarias.

Eso es lo que pido a todos los que hayas leído este texto: cuando un partido político, el que sea, os haga promesas que suenen genial, os diga que habría dinero para costear sus promesas, pedidles detalle; pedidles cuentas claras y realistas, pedidles propuestas concretas y viables. Un modelo de país como Suiza es aceptable (bajos impuestos), y un modelo de país como Dinamarca o Noruega (altos impuestos) también; pagad impuestos en función del nivel de servicios públicos que queráis recibir, y recordad que tan necesario es no tener políticos que gasten el dinero en enriquecerse ellos mismos y/o a empresarios afines, como no tener políticos que gasten más de lo que ingresen hasta el punto de hipotecar el Estado y el futuro de un país.