Marruecos da por finiquitado el comercio atípico en Melilla

La última campaña contra el contrabando se ha aplicado por el momento en Ceuta, pero el paso siguiente será Melilla, “si queremos ser lógicos con nosotros mismos y queremos llegar a la normalidad”.Así lo anunció a Efe el director general de las Aduanas marroquíes, Nabyl Lakhdar. “Imagínese: es como si yo, marroquí, encargo un contenedor de mercancías chinas y me las llevo a vender a Madrid, sin pagar tasas ni respetar las reglas. ¡Los españoles me sancionarían, por supuesto! Ceuta y Melilla han vivido sobre la base de algo que no es legal”