Los Marqueses de Galapagar, la Marquesa de Txorrapelada y dos tazas de hipocresía

Anoche nos acostamos con la noticia de las dos suites de lujo que Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, está disfrutando en el centro de la capital y los turbios indicios que apuntan a una presunta contraprestación en forma de concesión pública a su amigo Kike Sarasola, dueño de esas suites o apartementos. Recalco lo de indicios, y lo de presunta. Hoy, sin embargo, hemos amanecido con Galapagar de trending topic en Twitter España. Los mismos que llevan años preocupados y escupiendo bilis por como el actual Vicepresidente, Pablo Iglesias, y la Ministra de Igualdad, Irene Montero, hacían frente a una hipoteca de 800€/mes por cabeza de forma legal en Galapagar, callan, omiten o justifican ahora que la presidenta de la comunidad de Madrid esté "pagando" (entrecomillo porque según he leído parece que de momento nadie ha pagado nada) el alquiler de tres viviendas a la vez, una de ellas (quizás dos) de lujo y de forma presuntamente turbia, más el alquiler de su vivienda habitual. Todo ello con un único sueldo de 5.239€ brutos al mes y apenas dinero ahorrado (según su declaración) en sus dos cuentas de Bankia e ING.

Es decir, una hipoteca legal de 1600€/mes entre dos personas: MAL, pero tres alquileres, dos de ellos cuanto menos turbios (quizás irregulares), que suman más de 5000€ al mes a cargo de una sola persona: BIEN

Como dicen que el diablo está en los detalles, vayamos al grano.

Sobre la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar han corrido ríos de tinta en los medios de información y en internet, pero lo único cierto es que, hasta ahora, no existe ni se ha podido demostrar ninguna irregularidad. Estamos ante una pareja que ha solicitado al banco una hipoteca para hacer frente al pago de una vivienda, como cualquier otra pareja normal de este país. Las condiciones de la hipoteca son perfectamente normales, y se la ha concedido un banco que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Hablamos de una hipoteca de 540.000€ a un tipo del 1,5 variable el primer año y un tipo del 1,25 + Euribor después, a cargo de la Caja de Ingenieros. El precio de la vivienda, 615.000€, no parece desorbitado para la zona en la que está construida (La Navata, afueras de Galapagar) y las condiciones de la casa, 268 m2 y una parcela de 2.000 m2, pero tampoco es ningún chollo por debajo del valor de mercado como defienden (sin pruebas ni argumentos) algunos. Hasta el portal Idealista, poco sospechoso de pertenecer al entorno de Unidas Podemos, publicaba que el precio medio de una vivienda en Galapagar era de 1.410 euros/m2 en ese momento, a lo que hay que añadir la parcela, el jardín y la piscina. El mismo portal permite comprobar el precio de viviendas similares en la misma zona y El Español, otro medio bastante poco sospechoso de simpatizar con Unidas Podemos publicaba en su día un par de artículos en los que informaba de que podrían incluso haber pagado más de lo que deberían haber pagado según algún portal inmobiliario. Lo podéis comprobar aquí y aquí.

En resúmen tenemos a una pareja pagando una hipoteca normal por una vivienda normal de forma perfectamente legal.

Vayamos ahora con el caso de Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar sabemos que la Presidenta de la Comunidad de Madrid está pagando un alquiler por su vivienda habitual, lo que desconocemos es el precio que está pagando por ella y cualquier importe sería un supuesto, peor siendo MUY generosos creo que todos podemos llegar a la conclusión de que no estaría pagando menos de 1200€. En segundo lugar sabemos que está pagando (porque según la Comunidad de Madrid se hace cargo ella) dos apartamentos, de los que al menos uno de ellos es de lujo, en el Plaza España Skyline BeMate, propiedad de su amigo Kike Sarasola. El valor de uno de ellos, la Royal Suite, es de 200€ la noche, lo que supondría un total de 12.000€ durante los dos meses que lleva ahí alojada, pero según la propia Comunidad de Madrid ella está pagando solo 80€/noche por esta suite de lujo, al tratarse de "un alquiler de larga duración", es decir, 2400€/mes por esta suite. Sin entrar a valorar las nulas posibilidades de que su propietario acceda a alquilarnos a cualquiera de nosotros esa misma suite a ese mismo precio durante el mismo período de tiempo, ese es el importe de solo una de las dos suites (o habitaciones, o apartamentos) de las que está disfrutando, recordemos que según se desveló anoche, son dos en total. En el mejor de los casos, el precio por la segunda suite, suponiendo que no tenga todos los lujos de la primera, difícilmente se iría por debajo de los ¿1500€? En total hablaríamos de que Isabel Diaz Ayuso, con un sueldo de 5239€ brutos al mes, estaría haciendo frente a tres alquileres, uno o dos de ellos en condiciones ventajosas, de aproximadamente 5100€ (2400+1200+1500), es decir, la práctica totalidad de su sueldo, y eso tirando por lo bajo, puesto que como he escrito se desconoce, debido a la falta de información y transparencia, el precio del alquiler que está pagando por su vivienda habitual o esa segunda suite. Es decir, aún en el caso de que todo este turbio asungo de Isabel Díaz Ayuso y su amigo Kike Sarasola fuera legal, sería curioso conocer como esta señora puede permitirse hacer frente al pago de estas cantidades.

Hasta aquí ya sería bastante hipócrita haber criticado el chalet de Galapagar y callar ahora o defender a la señora Ayuso, pero es que todavía falta la guinda del pastel, el contrato fantasma que va y viene, el contrato que la Consejería de Asuntos Sociales que controla Ciudadanos publicó ayer por valor de medio millón de euros con la empresa Room Mate de Kike Sarasola, propietaria del hotel donde se aloja Isabel Díaz Ayuso y que poco después retiró de la web de transparencia de la Comunidad de Madrid atribuyéndolo a un error. Curiosamente después de que la Comunidad de Madrid tildara de error la adjudicación de ese contrato, la empresa adjudicataria de ese contrato cambió por arte de magia de Room Mate a Coordinadora del Tercer Sector, que gestiona ese hotel, pero esa empresa que ya ha desmentido que vaya a cobrar esa cantidad. Seguro que es una casualidad que la suma de esos dos contratos, 721.000€, más los 65.000€ en EPI's, sumen justamente los 800.000€ anunciados por la Comunidad de Madrid para servicios de atención sociosanitaria y cuidado de residentes.

Y recordad, queridos usuarios que vais a venir a comentar sobre Venezuela, ETA y el Comunismo, no es El Capital de Karl Marx el libro que afirma que para ser comunista o de izquierdas hay que ser pobre y renunciar a tus posesiones, es el Antiguo Testamento que tanto quieren y adoran los católicos y conservadores de derechas.