Marc Gil, el sanitario con severas secuelas por coronavirus, reaparece: "Soy joven y no puedo ni asearme solo"

"Puedes ser más joven o más mayor, pero esa enfermedad no tiene edad. Los jóvenes no son conscientes. Yo soy joven y mira cómo estoy, no puedo ni asearme solo. Necesito ayuda. Yo les pediría a todos los jóvenes que hagan el favor de hacer caso porque no es broma. Es una auténtica realidad", fue su llamada a la acción al inicio de Informe Covid.