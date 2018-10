Maradona admite que hubiese sido mejor futbolista si no hubiese consumido drogas

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona recibió la visita del boxeador mexicano Julio César Chávez en la celebración de su cumpleaños. Los míticos deportistas aprovecharon para confesarse y hablar de sus adicciones. Maradona, que ahora entrena a los Dorados de Sinaloa en el epicentro del narcotráfico mexicano, dejó en claro que las sustancias que consumían no mejoraban su desempeño deportivo. "Era para jodernos a nosotros mismos y no podía moverme en la cancha, porque no podía entrenar", dijo Maradona.