La máquina del fango sobre los cambios de RTVE

No existe, ninguna purga. Se trata de remediar y recuperar la esencia del periodismo de una cadena que no es de nadie, debe ser de todos. Pero no todos lo entienden y, entonces, propagan mentiras para que todos parezcan iguales. Una de las últimas falsedades publicadas es la que ha anunciado que La Misa desaparecerá de La 2. Mentira para asustar a ese público fiel que demanda ese servicio público. Porque la Misa es también un servicio público, como también está regulado dar voz a otras confesiones religiosas en la segunda cadena de RTVE.