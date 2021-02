Manual revisado y ampliado de Guerrilla Meneante (Decimonovena edición)

Capítulo I - La censura hecha norma.

Cuando alguien llega a un lugar se debe adaptar a las costumbres y normas de ese sitio.

Excepto en Menéame, donde las normas son censura y los nuevos usuarios actuarán como les plazca.

Capítulo II - Lo malo de votar es que dejan a cualquiera.

Tu voto a comentarios y noticias es libre, no tienes por qué justificarlo. Los demás sí.

Los usuarios que te voten negativamente se clasificarán según la siguiente tabla:

Todos los votos positivos emanan del sentido común y el justo reconocimiento a tu grandeza dialéctica.

Capítulo III - El infierno son los strikes.

La mejor medida de tu éxito como meneante será el número de strikes recibidos.

Si tardas más de una semana en recibir tu primer strike, estás haciendo algo mal y corres el riesgo de caer en una de las categorías de la tabla 1.

Capítulo IV - Patalea que algo queda.

Cuando recibas tu primer strike deberás crearte otra cuenta para denunciar tamaña injusticia.

Para evitar represalias se recomienda fingir ser otra persona.

A partir del segundo strike y sucesivos será conveniente escribir un extenso artículo que desarrolle al menos uno de los siguientes temas:

El heroísmo de luchar contra el pensamiento único.

Lista interminable de similitudes entre mis opiniones y la verdad.

La incitación al odio son los padres.

No son insultos, son definiciones.

Me enfado y no respiro // Me voy a forocoches.

Capítulo V - Je suis la résistance (Me han cascado otro strike injustificado).

Si has llegado hasta aquí es hora de tomar medidas drásticas:

Elige un nick que incluya la palabra "strike" y una cifra con al menos tres ceros. La palabra "enésimo" es opcional pero recomendable.

Creación de varios clones para escribir artículos denunciando la injusticia de los strikes a tu cuenta principal.

Si las medidas anteriores no funcionan e inexplicablemente sigues recibiendo strikes se recomienda borrar la cuenta original, convirtiéndola en mártir por la causa, y proceder a llorar con el resto de los clones.

Capítulo VI - El noveno círculo del averno, el nótame.

Aléjate insensato, no digas que no te avisamos.

-----------

Renuncia de responsabilidad: El autor del presente artículo no reconoce como propias ninguna de las opiniones vertidas en él, así como no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de su lectura. Incluyendo, pero no limitadas a: mareos, vómitos, contagio por clonavirus, interpretaciones que puedan llevar al incumplimiento de las normas de menéame y/o embarazos psicológicos.