La manipulación de género en la prensa española

Como ya conoceréis algunos por aquí, he contado varias veces en los comentarios de ciertas noticias, mi historia con la Ley integral de violencia de género.

Resumiendo, recibí una denuncia falsa, otra por una discusión de whatsapp donde no había ni siquiera un insulto, sino respuestas sarcásticas a improperios y mentiras de las que me acusaba mi ex, en la que me condenaron a 19 meses de cárcel, que se conmutaron con una orden de alejamiento de 3 años y medio, trabajos sociales y un "cursillo" para maltratadores.

Esto, provocó que con más de 40 años, tuviera que irme de mi casa, por tanto pagar otra de mi bolsillo, perder la custodia de mis hijas y por tanto pagar una pensión alimenticia exagerada, quedándome con mi salario de obrero casi-mileurista, en la quiebra más absoluta (10.000€ en abogados). Los ahorros que me quedaban, la ayuda familiar y trabajar 12 horas diarias, han hecho que 2 años después, pueda salir (un poquito) del pozo.

Siempre he sido un votante de izquierdas, buen ciudadano, respetuoso con todo el mundo y por supuesto con la ley. De las personas que pierden el culo por ayudar al prójimo. Feminista convencido, que incluso llevaba a mis hijas a las manifestaciones del 8 de Marzo. Pero este episodio en mi vida, ha hecho que recapacite sobre mis principios y me de cuenta de muchas cosas que están ocurriendo en España y en general, en los países occidentales y de las cuales, tenía una visión simplista y equivocada.

Una de ellas, la que voy a relatar a continuación:

Hace unos días, aparecía en la prensa una noticia con el siguiente titular: "Detenida por cortarle el pene a un hombre que intentaba agredirla sexualmente".

Obviamente, en el titular se omitía la presunción de inocencia del hombre y ponía como víctima al verdugo seccionador de penes, únicamente por ser mujer. Todo eso, únicamente en el titular. Si leías el artículo, algo que no mucha gente que comenta en redes sociales hace, la única prueba de cargo contra el hombre, era el propio testimonio de la agresora. Sin embargo, casi todos los medios de este país, daban por hecho en sus titulares que el hombre había agredido sexualmente a la mujer.

Casi todos los comentarios que había en redes sociales al respecto de la gente que se considera de izquierdas y feminista, no sólo justificaban el hecho de que la mujer se tomara la "justicia" por su mano, sino que incluso los más "likeados", hablaban de ponerle un monumento a esta señora y ponerla como ejemplo en la lucha contra las violaciones. Muchas personas, hombres y mujeres, decían que era lo que había que hacer ante una agresión, dada la lentitud de la justicia en España. No se daban cuenta, de que estaban también justificando lo contrario, que si un hombre se sentía agredido por una mujer, también se defienda de esa manera.

Intenté debatir, casi siempre sin éxito, sobre la barbaridad que estaban diciendo. Estaban justificando saltarse el estado de derecho y un derecho fundamental como la presunción de inocencia, porque pedían que esta mujer, que había cometido un delito, fuera puesta en libertad, sin conocer ni siquiera los hechos, únicamente por el relato de ella.

Dos días después, ya olvidado el tema, veo otra noticia que contradice lo contado en el titular de la primera:

www.lasexta.com/noticias/sociedad/reconstruyen-pene-hombre-mutilado-em

Parece ser que sí eran pareja, algo que la mujer había negado en su declaración. Varios testigos y conocidos de ambos, así lo aseguran. Y resulta que el pene no había sido amputado como se insinuaba, sino que había sufrido un corte. Dos detalles que la primera noticia no se mostraban o se mostraban interesadamente manipulados.

La policía ahora cree que lo hizo por celos y en la nueva noticia, cuentan la historia del por qué de los posibles celos: "El empleado del Bar Pirata también revela que la detenida le cortó el miembro viril por celos ya que su jefe -y también pareja- tenía previsto viajar en dos o tres días a Bangladesh a visitar a su mujer y sus hijos, que viven en ese país. De hecho, el arrendador de la víctima cuenta que le había dicho que tenía pensado ir a Bangladesh a traerse a un familiar para ponerlo a trabajar en sus negocios."

"La agresora, apuntan fuentes de la policía catalana, cayó en contradicciones durante su declaración y los investigadores creen que todo fue urdido por ella, que pasará a disposición judicial este jueves"

Aunque ya me había dado cuenta hace tiempo, esto me hace reflexionar de cómo nos están manipulando en este asunto los medios de comunicación, si es por un sesgo del propio redactor de la noticia, del propio medio o si es a propósito para dirigirnos en un cierto camino. ¿Cual? no lo tengo claro, pero no pinta nada bueno. ¿La guerra de sexos hace que nos olvidemos de la lucha de clases? Puede ser. Lo que está claro, es que nos están impregnando de una ideología de género, que nos está polarizando cada vez más, incluso entre hombres y mujeres.

Yo me niego a eso, debatiré siempre sobre el tema de la manera más educada posible y poniendo datos sobre la mesa, porque los datos, contradicen toda esa ideología de género que está haciendo tan irresponsablemente acríticos a unos y a otros.

Datos como estos, que contradicen el relato del 0,00001% de las denuncias falsas:

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/En-2019-siete-d

"Durante el año 2019, los juzgados españoles recibieron un total de 168.057 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 0,67 puntos respecto de 2018, cuando las denuncias fueron 166.936. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 161.378 (incremento del 1,76 por ciento), de las que eran extranjeras 52.759, un 32,7 por ciento."

"Los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ reflejan que, en el total del año, las sentencias dictadas fueron 51.790, de las que 36.534 fueron condenas y 15.256, absoluciones."

Conclusión:

Denuncias por Violencia Machista: 168.057

Sentencias dictadas: 51.790, de las que 36.534 fueron condenas y 15.256, absoluciones. 1/3 de las sentencias fueron absoluciones.

Archivos o Sobreseimientos: 116.267 (Aquí está la clave)

Porcentaje de sentencias condenatorias con respecto a denuncias: 21,7%

Porcentaje de absoluciones con respecto a denuncias: 9,07%

Porcentaje de archivos-sobreseímientos+absoluciones con respecto a denuncias: 79,3%

Denuncias falsas: 7. Porcentaje respecto a denuncias: 0,004%

Y aquí la trampa:

¿Qué es necesario para que una denuncia sea considerada falsa en las estadísticas

La mujer que ha denunciado en falso tiene que ser perseguida de oficio por la fiscalía. (Algo que no ocure casi nunca.)

️ Que esto se lleve a cabo tras el archivo por la retirada de la acusación del fiscal sólo en juicio oral.

️ El procedimiento contra la mujer y la correspondiente condena tienen que ocurrir en el mismo año. (Algo que no ocurre casi nunca, dada la velocidad de la justicia en este país).

Todo esto sin contar hombres que firman su culpabilidad coaccionados por las penas que les imponen ante la denuncia, porque ven que eso les rebaja 1/3 de la pena y les evita meses de juicios en los que mientras tanto tendrán medidas cautelares parecidas a la pena impuesta, más dinero qué gastar (mientras ellas tienen los gastos judiciales pagados) y más problemas.

Y con esto, ya me podéis llamar machista, misógino y votante de Vox si queréis. O argumentar de forma razonada y con datos. Eso ya, depende de vosotres.