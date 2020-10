Mamen Mendizábal pregunta a Pablo Montesinos qué ha hecho la CAM: "Soy madrileña y me da vergüenza"  

"Madrid está a la cabeza de Europa en contagios y en muertes, lidera ese triste ranking. Yo soy madrileña, me da vergüenza que encabecemos ese ranking. Me parece que no apostar por la sanidad es disuadir a las empresas que puedan invertir aquí, es alejar a la economía y las empresas de Madrid". "Esto no va del Gobierno central solo, va de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene autoridad y una situación epidemiológica grave como para no minimizarla, y da la sensación de que no se están tomando las medidas necesarias".