MALEMÁTICAS CCCXXI: anumerismo en el soporte técnico de Microsoft

Buscando detalles sobre una función de Excel llegué a una página del soporte técnico de Microsoft donde se asegura que "Para una distribución simétrica de un grupo de números, estas tres medidas de tendencia central son iguales". Esto es erróneo en lo que se refiere para la moda. Si la distribución es simétrica, la media y la mediana coinciden, pero la moda no tiene porqué coincidir y es fácil verlo con un sencillo ejemplo: supongamos que tenemos cinco datos, 1 1 2 3 3; es una distribución simétrica donde, en efecto, la media y la mediana coinciden en 2, pero la moda sería 1 y 3 (bimodal), luego diferente. Sólo en un distribución simétrica unimodal coincidirían los tres parámetros.