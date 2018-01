Malaprensa: ¿Cerrará Expansión antes de aprender a hacer gráficos?

Portada de Expansión: A ojímetro ya se ve que el círculo de la derecha (Santander Investment), que representa un valor que es aproximadamente el 60% del valor de la izquierda (Banco Sabadell), no tiene, ni de lejos, el 60% de su superficie. Ninguno de los círculos guarda proporción con los demás, en general. Pueden ustedes pensar que habrán cometido el error típico de principiante: dibujar los círculos haciendo proporcionales los radios, sin caer en la cuenta de que las áreas de los círculos no guardan la misma proporción. Pero no.