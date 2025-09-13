...los MAGA: (pulse bajo su responsabilidad) twitter.com/EricaRN4USA/status/1966314991809675312

(I’m aware that this is AI of course... "Soy consciente de que esto es inteligencia artificial", dice la I A).

...Los liberales: twitter.com/maddenifico/status/1966561360042492089

Traducción:

"Bienvenida al cielo. Apellido y fecha de nacimiento.

No te veo en nuestra base de datos. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto?

Lo estás...

¿Quieres hablar con un gerente?

Claro. Solo un segundo.

Hola, Tammy. ¿Podrías pasarme con Jesús? Sí, gracias.

Estoy en espera.

Qué bonito collar con cruz...

Hola. Sí, soy Donna, la de la recepción.

Estoy aquí con una mujer con una gorra roja y una camiseta de camuflaje que dice «Dios, armas y lágrimas de liberales».

No aparece en la base de datos, pero insiste demasiado en que debe haber un error.

De acuerdo...

¿Amabas a tus vecinos? Oh, Oh... No, vivía al lado de una pareja de lesbianas.

¿Ayudabas a los pobres?

Al ayudar a esa gente... se convierten en vagos, necesitan... Necesitan salir adelante. ¿Qué fue eso último que decías? Por sus propios medios. ( "pull oneself up by one's bootstraps").

Ok...

¿Cómo tratabas a los inmigrantes?

Oh, oh... Que TENGA UN BONITO d...

Oh, se ha ido.

Murmuraba algo sobre "gilipolleces woke" y se marchó enfadada.

Sí. No sé.

Cada vez que veo esa gorra roja vagando, pienso: «Uh, ¿tomaste el desvío equivocado?».

No pasa nada. Llamaré abajo y les avisaré de que está en camino.

Sí, el próximo viernes me viene bien. ¡Hagamos sushi!"