Madrid, ¿preparándonos para el rebrote?

Por desgracia las cifras de nuevos casos de coronavirus Covid19 en la Comunidad de Madrid no son nada tranquilizadoras con más de 1.500 nuevos diagnósticos a la semana, varios brotes activos, etc. De los datos que suministra la Consejería de Sanidad se deduce que sigue habiendo casos nuevos cuya fuente de contagio no es detectada y ello supone que el virus continúa circulando sin control por la región. Sin embargo, no se han renovado los 3.665 contratos que se realizaron durante la pandemia, se cierran 1.300 camas...