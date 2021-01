Machine Learning 2020: 84 artículos interesantes [ENG]

En este artículo presento un total de 84 trabajos y artículos publicados en 2020 que me han parecido especialmente interesantes. Resumen y 11 temas: 1.Image/video classification tasks; 2.Unsupervised learning / self-supervised learning; 3.Natural language processing; 4.Sparse model / Model compression / inference speedup; 5.Optimization/ loss function/ data augmentations; 6.Deep fake; 7.Generative models; 8.Machine learning with natural sciences; 9.Analysis of deep learning;