Los que nos dijeron que nuestra sanidad era de las mejores del mundo, los que nos dijeron que hubo una modelica y consensuada transición, los que nos dijeron que “Salvador Puig Antich” apretó el gatillo, los que nos dijeron que el rey no interfería en el Estado, lo que nos dijeron que los fiscales hacían de acusación, los que nos dijeron que el PSOE era la izquierda, los que nos dijeron que España nos pertenecía a todos los españoles, los que nos pidieron humanidad y clemencia con el moribundo Zaplana, los que nos dijeron que no había habido ningún rescate, los que certificaron la salida a bolsa de Bankia, los que nos aseguraron que el toro no sufre, los que convirtieron en terrorismo una pelea de bar, los que nos dijeron que en las elecciones no se podía hacer trampas, los que nos dijeron a las puerta de la crisis, que era buen momento para invertir en vivienda, los que nos dijeron que si te esfuerzas puedes conseguir lo que quieras, los que nos advirtieron de los anarquistas y sus peligrosos complots veganos, los que se perdonaron así mismos los crímenes de lesa humanidad, lo que nos dijeron que éramos pobres porque queríamos, los que nos dijeron que Podemos iban a convertir España en Venezuela, los que nos dijeron que los sindicatos de clase de los trabajadores eran UGT Y CCOO, los que nos dijeron que no había que preocuparse, que el chapapote no era del Prestige, los que nos dijeron que las hordas de okupas ya estaban aquí, los que nos dijeron que Pablo Hasel enaltecida el terrorismo, pero que la ultraderecha y sus zulos de armas no, los que nos dijeron sin pruebas que el 11M fue un atentado de ETA, los que nos desahuciaron culpándonos de vivir por encima de nuestras posibilidades, los que nos dijeron que España iba bien, los que nos dijeron que OTAN de entrada no, los que nos dijeron que en las comisarías no habia torturas, los que nos dijeron que había encontrado armas de destrucción masiva en Irak, los que nos dijeron que la justicia es igual para todos, los que nos garantizaron una pensiones dignas, los que nos dijeron que el Señor X no era Felipe González, los que nos dijeron que no abandonaron a los siniestrados del Yak-42, los que nos dijeron que Rodrigo Lanza apuñalo a uno nazi por los tirantes que llevaba, los que nos dijeron que los abogados de Atocha eran subversivos, los que nos dijeron que no sabían quien era M. Rajoy...

... ahora nos dicen...