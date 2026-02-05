Dentro de un reloj roto

Salpicando el vino con todos los perros de la lluvia

Taxi, preferiríamos caminar

Acurrucados en una entrada con los perros de la lluvia

Porque también soy un perro de la lluvia

Oh, cómo bailamos y nos tragamos la noche

Porque todo estaba listo para soñar

Oh, cómo bailamos lejos de todas las luces

Siempre hemos estado fuera de nuestras mentes

El ron se vierte fuerte y delgado

Golpea al basurero con los perros de la lluvia

A bordo de un tren naufragado

Dale mi paraguas a los perros de la lluvia

Porque también soy un perro de la lluvia

Oh, cómo bailamos con la Rosa de Tralee

Su largo cabello negro como un cuervo

Oh, cómo bailamos y me susurraste

Nunca volverás a casa

Tom Waits