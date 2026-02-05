Dentro de un reloj roto
Salpicando el vino con todos los perros de la lluvia
Taxi, preferiríamos caminar
Acurrucados en una entrada con los perros de la lluvia
Porque también soy un perro de la lluvia
Oh, cómo bailamos y nos tragamos la noche
Porque todo estaba listo para soñar
Oh, cómo bailamos lejos de todas las luces
Siempre hemos estado fuera de nuestras mentes
El ron se vierte fuerte y delgado
Golpea al basurero con los perros de la lluvia
A bordo de un tren naufragado
Dale mi paraguas a los perros de la lluvia
Porque también soy un perro de la lluvia
Oh, cómo bailamos con la Rosa de Tralee
Su largo cabello negro como un cuervo
Oh, cómo bailamos y me susurraste
Nunca volverás a casa
www.youtube.com/watch?v=KXW3c5Z6UQ0
seguramente es mi album the Tom Waits favorito
Ahora voy a tener que escucharlo otra vez por tu culpa!