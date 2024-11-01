Los niños del parque

El frio lo cubre todo; voy a volver a hacerlo. Me estoy metiendo en un lío. No puedo evitarlo, es más fuerte que yo. Mi ciudad persigue esta conducta, me arriesgo a una multa. No es fácil evitar todas las cámaras. Si me descubren me despedirán. FoodyBiothech Inc. no tolera estos comportamientos. Tienen toda esa teoría moralizante y la ejecutan sin pestañear. Parece que soy un mal ejemplo. Paso por el parque y veo a esos niños, desamparados, temblando. No sé cómo, ni cúando, llegamos a esto. No es decente tirar toda esta comida.