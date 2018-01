Londres, retrato de una ciudad que devora y que es implacable con los que no triunfan

“A no ser que desarrollemos nuestras emociones… Londres es muy inestable”. Este diagnóstico de la capital británica que ofrece un psiquiatra de Edmonton refleja cómo la ciudad olvida el contacto humano. La observación se recoge en una charla en el último libro del periodista británico Ben Judah. This is London sumerge al lector en un Londres anónimo, pobre y rico. Judah pone el punto de mira en Mayfair, Knightsbridge, Harlesden, Catford o Neasden. Son los otros Londres.