Lloro porque no puedo votar y no sé por que

Llevo un mes sin comentar y años sin enviar noticias en menéame.

Sin embargo por primera vez desde que estoy aquí no me deja votar en los cometarios y no tengo claro el por que, esto no me ha pasado ni en mi época de troll activo y derrochador de karma.

En todos mis años aquí ni siquiera he recibido un strike.

He intentado preguntar en el Nótame, pero tampoco me deja comentar ahí.

He preguntado en la fisgona, pero nadie me ha hecho caso.

Así que como último recurso para saber que pasa voy a escribir este artículo con mi problema del primer mundo.

Por que se me ha privado de mi libertad a la hora de repartir positivos?

Exijo unha explicación y un mes gratis de cuenta premium.

"Vete al buambusub", "si no te gusta la página marchate", "esta es su página y se la follan cuando quieren", "preocuparse por el karma es de tontos", ad hominems y demás falacias debajo de la línea por favor.

