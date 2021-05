A pesar de que Bing es mi buscador por defecto hace poco más de un año, es decir, lo uso en todos mis navegadores (escritorio y móviles), esto no quiere decir que haya dejado de usar Google como dejé de usar Chrome por completo. Bing no es un reemplazo perfecto, hay veces (son pocas, pero pasa) en las que necesito resultados más específicos de alguna búsqueda y el buscador de Microsoft se me queda corto.