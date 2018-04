Para los que no os suene la Xylella Fastidiosa es una bacteria fitopatógena que ataca cultivos tan extendidos por la cuenca mediterránea como los olivos, los almendros, viña, cítricos albaricoques y plantas leñosas tan extendidas por el medio como las adelfas. Se detecto a principios del siglo pasado en California, aunque esto no indica ni muchos menos que no estuviese entre nosotros mucho antes.